«Россию положат вниз лицом»: Шендерович* убедит россиян в невинности Запада и Украины

Писатель Виктор Шендерович* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) пожаловался на то, что русские либералы теперь и в России, и на Западе — граждане второго сорта.
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