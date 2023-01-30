В Узбекистане работникам детских садов повысят зарплату

Заработная плата педагогов детских садов повысят в 2023 году и она сравняется с зарплатой учителей общеобразовательных школ, заявила сотрудник Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана Мавлюда Аскарходжаева 30 января на брифинге.