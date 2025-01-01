Мэр Нового Орлеана назвала терактом наезд машины на толпу

Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала наезд машины на толпу террористической атакой. «Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки», - заявила глава города в эфире телеканала CNN.
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