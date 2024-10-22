SCS Software показала промышленные и таможенные склады в дополнении про Грецию в E...

SCS Software показала промышленные и таможенные склады в дополнении про Грецию в Euro Truck Simulator 2Привет, #BestCommunityEver! Мы вернулись с новыми новостями о предстоящем расширении карты Греции для Euro Truck Simulator 2.
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