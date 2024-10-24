Пожар полыхал на огромной территории на севере Карелии

Пожарные Калевальского района в среду тушили вспыхнувший штабель с дровами В среду в 14 часов 45 минут на пульт Единой службы спасения-01 Калевальского района поступило сообщение о том, что возле деревни Войница на открытой территории горит штабель с дровами.