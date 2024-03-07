Почему пропаганда рождаемости не сработала в СССР

Неизвестно Неизвестно В СССР многодетных семей было много, 3 детей практически в 50 процентов семей было, один совсем редко, было и по 11

Артур Кушхабиев От того, что 100 раз скажешь "халва" или "мёд" во рту слаще не станет. Пропаганда повышения рождаемости и количества детей в семье только тогда даст эффект, когда одновременно будет проводиться материальное обеспечение этой пропаганда в виде достойных по размеру ежемесячных детских пособий на каждого ребёнка до 18 лет не зависимо от дохода семьи. В виде предоставления материнского капитала на каждого ребёнка в размере, позволяющем за троих детей покупать 3-х комнатную квартиру в новостройке крупного города. Сделать бесплатными детские сады и прекратить поборы в школах, где каждое родительское собрание посвящено сбору денег с родителей на те, или иные цели. и др. Тогда пропаганда даст эффект.