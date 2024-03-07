На днях мы обсуждали демографическую проблему России. Я пока что не называю нашу проблему «катастрофой», так как в других странах ещё хуже, и так как я не хочу особо нагнетать, однако с рождаемостью у нас беда.
Почему пропаганда рождаемости не сработала в СССР
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Неизвестно Неизвестно
В СССР многодетных семей было много, 3 детей практически в 50 процентов семей было, один совсем редко, было и по 11
Ответить
15 час.
Артур Кушхабиев
От того, что 100 раз скажешь "халва" или "мёд" во рту слаще не станет. Пропаганда повышения рождаемости и количества детей в семье только тогда даст эффект, когда одновременно будет проводиться материальное обеспечение этой пропаганда в виде достойных по размеру ежемесячных детских пособий на каждого ребёнка до 18 лет не зависимо от дохода семьи. В виде предоставления материнского капитала на каждого ребёнка в размере, позволяющем за троих детей покупать 3-х комнатную квартиру в новостройке крупного города. Сделать бесплатными детские сады и прекратить поборы в школах, где каждое родительское собрание посвящено сбору денег с родителей на те, или иные цели. и др. Тогда пропаганда даст эффект.
Ответить
15 час.
Владимир Грачев
О каком Советском Союзе идёт речь? О Советском Союзе под руководством Сталина И.В. или СССР после его смерти? Западные аналитики в конце 40-х начале 50-х годов предсказывали, что если бы был продолжен курс Сталина И.В. то при достигнутых темпах развития к 2000 году СССР был бы первой супер державой на планете с населением более 500 млн. человек и ВВП более 30 % мирового. Волюнтаризм, а по простому предательство, Хрущёва Н.С. не дало свершится этому прогнозу! Лишнее подтверждение роли личности в истории.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии