Желания Овнов, поиск Львов и упорство Рыб: подробный гороскоп на 21 августа

ОВНАМ следует подумать, насколько текущие дела соответствуют их истинным желаниям. И какими бы значительными не казались вам ваши планы, не ждите активной поддержки ТЕЛЬЦАМ какие-то дела придется отложить на некоторое время — чтобы не портить их спешкой.
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