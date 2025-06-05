В Волгограде вышедший на свободу экс-вагнеровец угрожает убийством сбежавшей от него бывшей жене

БлокнотРУ Женщина обратилась через «Блокнот» в главе СК Александру Бастрыкину: она просит защитить ее жизнь и жизнь ее ребенка Процесс над 34-летним жителем Волгограда Арсеном Мелконяном, который убил отца одноклассницы своей племянницы, после чего ушел на СВО, и был помилован, пришел к своему логическому завершению.