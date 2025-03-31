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В Австрии заявили о становлении Евросоюза военным субъектом

В Австрии заявили о становлении Евросоюза военным субъектом

Член Европейского парламента (ЕП) от Австрии Петра Штегер раскритиковала планы Еврокомиссии (ЕК) по милитаризации Евросоюза (ЕС), заявив, что объединение превращается «из бывшего миротворца в военного игрока».

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