В Австрии заявили о становлении Евросоюза военным субъектом

Член Европейского парламента (ЕП) от Австрии Петра Штегер раскритиковала планы Еврокомиссии (ЕК) по милитаризации Евросоюза (ЕС), заявив, что объединение превращается «из бывшего миротворца в военного игрока».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии