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Царьград

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Музыке времен года: скрипач Родион Замуруев и ансамбль "Mobilis" выступят в Москве

Музыке времен года: скрипач Родион Замуруев и ансамбль "Mobilis" выступят в Москве

5 апреля в Московской консерватории пройдет концерт Родиона Замуруева и ансамбля "Mobilis". В программе — шедевры Вивальди и Пьяццоллы, посвященные круговороту времен года.

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