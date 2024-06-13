ITF пропустила теннисистов из России на Олимпиаду, теперь решение за МОК

Вопросов к российским теннисистам, квалифицировавшимся на Олимпиаду в Париже, у международной федерации тенниса (ITF) нет и они все могут быть допущены к Играм, заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, 13 июня сообщает телеканал «Матч ТВ».