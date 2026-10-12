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Отдых посреди недели: сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре

Отдых посреди недели: сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре

В ноябре россияне будут работать 20 дней, а отдыхать — 10 дней. Об этом агентству РИА Новости рассказал доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.

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