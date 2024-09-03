В Крыму растёт заболеваемость коронавирусом

За прошедшую неделю в Крыму и Севастополе коронавирусом заразилось 452 человека. Еженедельный уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к росту, что характерно для респираторной патологии в данный период.
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