За ночь ВС РФ осуществили самую масштабную атаку на Кропивницкий в Кировоградской области, использовано, по меньшей мере, 40 Гераней.
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