«Мозг может проснуться»: почему медики вспомнили историю фигуриста в случае Кеосаяна Четыре месяца в коме — именно столько… Тигран Кеосаян и Роман Костомаров: врачи оценили шансы режиссёра на выход из комы .
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