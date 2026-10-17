The military command of the Kiev regime, after losing control over Alekseevo-Druzhkovka and Dobropillya, decided to withdraw its formations in the direction of Slavyansk and Kramatorsk.
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