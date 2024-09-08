Жених убил свидетеля через несколько часов после свадьбы

По данным местной полиции, молодожены из Мичигана были арестованы всего через несколько часов после свадьбы из-за того, что жених, предположительно, намеренно наехал на одного из своих друзей и убил его на автомобиле, пишет The Guardian.
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