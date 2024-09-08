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Жених убил свидетеля через несколько часов после свадьбы

Жених убил свидетеля через несколько часов после свадьбы

По данным местной полиции, молодожены из Мичигана были арестованы всего через несколько часов после свадьбы из-за того, что жених, предположительно, намеренно наехал на одного из своих друзей и убил его на автомобиле, пишет The Guardian.

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