Хирург Умнов: Пластиковые чайные пакетики-пирамидки опасны для здоровья

О возможной опасности употребления чая, заваренного в пластиковых пакетиках-пирамидках, предупредил профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного педагогического университета Умнов.
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