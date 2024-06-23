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Хирург Умнов: Пластиковые чайные пакетики-пирамидки опасны для здоровья

Хирург Умнов: Пластиковые чайные пакетики-пирамидки опасны для здоровья

О возможной опасности употребления чая, заваренного в пластиковых пакетиках-пирамидках, предупредил профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного педагогического университета Умнов.

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