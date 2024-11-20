ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Бегала по Москве за богатыми мужиками ради драгоценностей и «Мерседесов». О моральном облике Ксении Собчак на примере её романа с депутатом.

Бегала по Москве за богатыми мужиками ради драгоценностей и «Мерседесов». О моральном облике Ксении Собчак на примере её романа с депутатом.

Последние годы мы привыкли к тому, что Ксения Анатольевна Собчак держит, так сказать, марку: никаких вызывающих нарядов («голая вечеринка» не в счет), строга к себе и окружающим, интеллектуальна (по крайней мере, хочет таковой казаться), а главное, давным-давно не делает необдуманных поступков, опять-таки за исключением прошлогоднего вечера в клубе Mutabor.

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