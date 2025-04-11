РБК: проект о запрете ИИ с угрожающим уровнем риска разработан в России

Проект законодательного регулирования искусственного интеллекта (ИИ) разработан в России, пишет РБК. Законопроектом «О регулировании систем искусственного интеллекта в России» предлагается ввести понятия ИИ, технологий и систем ИИ, а также требования к маркировку систем ИИ и классификацию систем ИИ по уровню риска: неприемлемый, высокий, ограниченный и минимальный.
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