РБК: проект о запрете ИИ с угрожающим уровнем риска разработан в России

Проект законодательного регулирования искусственного интеллекта (ИИ) разработан в России, пишет РБК. Законопроектом «О регулировании систем искусственного интеллекта в России» предлагается ввести понятия ИИ, технологий и систем ИИ, а также требования к маркировку систем ИИ и классификацию систем ИИ по уровню риска: неприемлемый, высокий, ограниченный и минимальный.