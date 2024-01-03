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Запашный сообщил о смерти звезды КВН Станислава Агафонова

Запашный сообщил о смерти звезды КВН Станислава Агафонова

Народный артист России и директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил в своем Телеграм-канале, что в Москве ушел из жизни финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов .

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