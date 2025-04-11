Абитуриентам колледжей из Коптева изменили условия ОГЭ

В этом году московские девятиклассники, в том числе из района Коптево, планирующие обучение в колледже, смогут сдавать только два основных государственных экзамена вместо четырех — по русскому языку и математике.
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