YouTube разрабатывает новые функции для улучшения взаимодействия с пользователями

YouTube регулярно тестирует новые функции для улучшения взаимодействия с пользователями. Одним из последних экспериментов является автоматическая загрузка короткометражных фильмов для пользователей YouTube Premium, позволяющая им смотреть видео даже при отсутствии стабильного интернет-соединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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