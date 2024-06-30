YouTube разрабатывает новые функции для улучшения взаимодействия с пользователями

YouTube регулярно тестирует новые функции для улучшения взаимодействия с пользователями. Одним из последних экспериментов является автоматическая загрузка короткометражных фильмов для пользователей YouTube Premium, позволяющая им смотреть видео даже при отсутствии стабильного интернет-соединения.