Гуманитарный конвой отправили из Нижегородской области в зону СВО представители семи регионов России

15 января очередной гуманитарный груз отправился в зону СВО из Нижегородской области. Автоколонна сформирована в рамках совместной работы Дома народного единства и некоммерческой организации «Духовное наследие», которая объединяет россиян из разных регионов.
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