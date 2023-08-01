Больше 500 человек приняли участие в проекте «Промышленный дизайн в Москве» за два месяца

Свыше 500 профессионалов стали участниками четырех мероприятий проекта «Промышленный дизайн в Москве», запущенного в мае этого года, сообщил 1 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Свыше 500 профессионалов стали участниками четырех мероприятий проекта «Промышленный дизайн в Москве», запущенного в мае этого года, сообщил 1 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
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