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Больше 500 человек приняли участие в проекте «Промышленный дизайн в Москве» за два месяца

Больше 500 человек приняли участие в проекте «Промышленный дизайн в Москве» за два месяца

Свыше 500 профессионалов стали участниками четырех мероприятий  проекта «Промышленный дизайн в Москве», запущенного в мае этого года, сообщил 1 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

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