Ефрейтор ВС РФ предотвратил воздушные удары националистов по сослуживцам

Российские военнослужащие, принимающие участие в специальной операции по защите Донбасса, выполняют боевые задачи и спасают сослуживцев на поле боя благодаря профессионализму и мужеству, о чем в воскресенье, 11 сентября, рассказали в Минобороны РФ.