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Ефрейтор ВС РФ предотвратил воздушные удары националистов по сослуживцам

Ефрейтор ВС РФ предотвратил воздушные удары националистов по сослуживцам

Российские военнослужащие, принимающие участие в специальной операции по защите Донбасса, выполняют боевые задачи и спасают сослуживцев на поле боя благодаря профессионализму и мужеству, о чем в воскресенье, 11 сентября, рассказали в Минобороны РФ.

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