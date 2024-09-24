В Рязанской области объявлен тендер на проект строительства корпуса детдома

В Рязанской области объявлен тендер на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Корпус детского дома социального обслуживания».
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