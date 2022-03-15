Сотрудники ГИБДД в Республике Татарстан вызволили автоледи из снежной ловушки

В дежурную часть отдела МВД России по Рыбно-Слободскому району поступило сообщение о том, что 42-летняя женщина на личном автомобиле застряла в снежном сугробе и просит оказать ей помощь.
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