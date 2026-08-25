В Ленинградской области построили полигон для испытания технологий ВСМ

Со всеми ключевыми элементами новой магистрали — от рельсов до системы управления поездами РЖД и «Нацпроектстрой» завершили создание полигона для испытаний ключевых технологий первой высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии