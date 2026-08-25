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В Ленинградской области построили полигон для испытания технологий ВСМ

В Ленинградской области построили полигон для испытания технологий ВСМ

Со всеми ключевыми элементами новой магистрали — от рельсов до системы управления поездами РЖД и «Нацпроектстрой» завершили создание полигона для испытаний ключевых технологий первой высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

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