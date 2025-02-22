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50 евпаторийцев облились холодной водной

50 евпаторийцев облились холодной водной

50 евпаторийцев облились холодной водной.Это прошло в рамках патриотической акции "Быть здоровым – это модно 13!", которую приурочили к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, рассказал замглавы администрации города Иван Просоедов.

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