50 евпаторийцев облились холодной водной.Это прошло в рамках патриотической акции "Быть здоровым – это модно 13!", которую приурочили к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, рассказал замглавы администрации города Иван Просоедов.
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