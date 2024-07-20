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Армия России расширила фронт наступления на северском направлении (КАРТА)

Армия России расширила фронт наступления на северском направлении (КАРТА)

Армия России расширила фронт наступления на северском направлении. Северское направление. Оставшаяся часть Раздоловки и участки западнее и восточнее села перешли под контроль российских войск (продвижение на участке шириной до 3.

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