Армия России расширила фронт наступления на северском направлении (КАРТА)

Армия России расширила фронт наступления на северском направлении. Северское направление. Оставшаяся часть Раздоловки и участки западнее и восточнее села перешли под контроль российских войск (продвижение на участке шириной до 3.
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