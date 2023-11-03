«Известия»: число неплательщиков по кредитам превысило 21 млн человек

Россияне задолжали банкам 2,9 триллиона рублей. За год число просрочивших выплаты увеличилось почти на четверть и превысило 21 миллион человек, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
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