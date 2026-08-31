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Фестиваль «Город — сад» и готовность к зиме: в мэрии Воронежа обсудили старт подготовки к холодам

Фестиваль «Город — сад» и готовность к зиме: в мэрии Воронежа обсудили старт подготовки к холодам

31 августа в администрации Воронежа прошло еженедельное планёрное совещание под председательством мэра Сергея Петрина.

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