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Несекретные материалы

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«РФ может войти в Прибалтику и ударить по одной из столиц НАТО»

«РФ может войти в Прибалтику и ударить по одной из столиц НАТО»

Страны-члены НАТО должны усиливать свои армии, чтобы быть готовыми столкнуться с Россией в неядерной войне на территории Прибалтики.

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