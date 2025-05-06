«РФ может войти в Прибалтику и ударить по одной из столиц НАТО»

Страны-члены НАТО должны усиливать свои армии, чтобы быть готовыми столкнуться с Россией в неядерной войне на территории Прибалтики.
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