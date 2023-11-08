Израиль назвал условие для перемирия в Секторе Газа AlexCoderИзраиль назвал условие для перемирия в Секторе Газа AlexCoder Соглашение уже обсуждается Израильские власти готовы взять паузу в боевых действиях, если ХАМАС согласится освободить большинство заложников.