Израиль назвал условие для перемирия в Секторе Газа AlexCoderИзраиль назвал условие для перемирия в Секторе Газа AlexCoder Соглашение уже обсуждается Израильские власти готовы взять паузу в боевых действиях, если ХАМАС согласится освободить большинство заложников.
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