Рустам Минниханов дал ряд поручений на совещании в Доме Правительства РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ дал ряд поручений. В работе приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым