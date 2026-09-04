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Рустам Минниханов дал ряд поручений на совещании в Доме Правительства РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ дал ряд поручений. В работе приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

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