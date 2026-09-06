A '70s Sitcom Character Inspired One Of Arrested Development's Funniest Running Jokes

Arrested Development is one of the funniest sitcoms ever made, and one of the series' best jokes wouldn't exist without this influential 1970s series.
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