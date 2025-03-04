Пожар в жилом доме произошел в Петрозаводске

Бойлер мог стать причиной возгорания в частном доме в карельской столицеФото: unsplash.com / Raquel Raclette Утром в понедельник на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном жилом доме в проезде Светлый.