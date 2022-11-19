Пива на стадионах ЧМ не будет, Рублев в 1/2 итогового, «МЮ» хочет разорвать контракт с Роналду, документалка про Медведеву, Банька остался главой WADA и другие новости

1. ФИФА за два дня до старта турнира объявила о запрете на продажу алкогольного пива на стадионах ЧМ в Катаре.
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