Президент Таджикистана заговорил с Путиным о "Крокусе": "Это нанесло урон имиджу нации"

Nikolay Zakharov

Все правильно,я так же знаю,мой друг,русский,но родился у таджиков семья там жила,ему повезло приехал после армии на Урал,встретил тут любовь и остался,а семья подверглась гонениям в начале 90-х,бросили квартиры,обстановку и можно сказать голыми покинули пределы таджикии,в статусе беженцев. Так почему мы должны их обеспечивать работой,это Рахмон их должен обеспечивать, строить фабрики и заводы,а в России им делать нечего.