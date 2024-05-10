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Президент Таджикистана заговорил с Путиным о "Крокусе": "Это нанесло урон имиджу нации"

Президент Таджикистана заговорил с Путиным о "Крокусе": "Это нанесло урон имиджу нации"

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заговорил с Владимиром Путиным о "Крокусе" во время встречи в Москве после парада Победы: "Это нанесло серьёзный урон имиджу нации".

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Все правильно,я так же знаю,мой друг,русский,но родился у таджиков семья там жила,ему повезло приехал после армии на Урал,встретил тут любовь и остался,а семья подверглась гонениям в начале 90-х,бросили квартиры,обстановку и можно сказать голыми покинули пределы таджикии,в статусе беженцев. Так почему мы должны их обеспечивать работой,это Рахмон их должен обеспечивать, строить фабрики и заводы,а в России им делать нечего.
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2 час.
Ивашков
Рахмон, он и в таджикии рахмон
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1 час.
В
Владимир
О как, оказывается у таджикистана есть имидж? А какой у ишака и барана из кишлака имидж.
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1 час.

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