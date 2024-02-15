Премьер-министр Эстонии Кая Каллас // AFP 2024 / JOHN THYS Вчера 26K прочитали Прибалтийская "элита" согласилась на лоботомию, которую любезно предложил и провел Запад, уничтожив в их разуме историческую память и остатки здравого смысла, взамен на "сказочное" будущее, дотации и иллюзию присоединения к "цивилизованному миру".