Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Англосаксы целенаправленно подмяли под себя все международные организации.В Госдуме заявили...
  • Россиянин
    Ну так ведь адвокаты подали апелляцию на приговор суда. То есть, дело будут рассматривать еще раз. И на этот раз могу...Собчак - всё? Ком...
  • Россиянин
    Ему бы проехаться по всему московскому метро. Не знаю, проводятся ли сейчас ночные экскурсии по метро, когда народа нет?Карлсон рассказал...

Страны третьего мира закрыты для Прибалтики: Кая Каллас боится экстрадиции в Россию

Страны третьего мира закрыты для Прибалтики: Кая Каллас боится экстрадиции в Россию

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас // AFP 2024 / JOHN THYS Вчера 26K прочитали Прибалтийская "элита" согласилась на лоботомию, которую любезно предложил и провел Запад, уничтожив в их разуме историческую память и остатки здравого смысла, взамен на "сказочное" будущее, дотации и иллюзию присоединения к "цивилизованному миру".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Жалко бабёнку, её состояние сейчас - КАК БУДТО В ПЯТУЮ ТОЧКУ ЗАСУНУЛИ БУТЫОКУ ШАМПАНСЧКОГО!🤠👍👈😜
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх