Жительница Кубани продала барнаульцам поддельную красную икру на 1,5 млн рублей

Мошенница успела совершить криминальное турне по нескольким регионам России Барнаульские полицейские задержали 45-летнюю жительницу Краснодарского края, которая продала горожанам 250 кг имитированной икры под видом настоящей.
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