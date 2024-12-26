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Жительница Кубани продала барнаульцам поддельную красную икру на 1,5 млн рублей

Жительница Кубани продала барнаульцам поддельную красную икру на 1,5 млн рублей

Мошенница успела совершить криминальное турне по нескольким регионам России Барнаульские полицейские задержали 45-летнюю жительницу Краснодарского края, которая продала горожанам 250 кг имитированной икры под видом настоящей.

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