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«Сегодня в Сирии – завтра в Москвабаде»: боевики из Сирии рвутся в Россию?

«Сегодня в Сирии – завтра в Москвабаде»: боевики из Сирии рвутся в Россию?

По скромным подсчетам, за одни только выходные дни в Сирии новые власти уничтожили около 20 тысяч человек.

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Комментарии
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Алекс Сэм
У нас скоро будет халифат Россия так как чуркам все преференции которых местным надо добиваться годами, им достаются на блюдечке с голубой каёмочкой в день приезда.
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13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Всё к этому идёт.
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11 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Эти боевики уже в России. Их уже  порядка двадцати миллионов в стране.  То, что происходит в Сирии, такой же  разгул сатанизма пытаются втащить в Россию и навязать россиянам наши национал-предатели во власти.  Эта воинственная идеология сейчас усиленно внушается приезжим азиатам в мечетях, через диаспоры и радикальные мусульманские центры. Им внушают, что эта земля подарена им Аллахом для устройства вместо России великого халифата. Дело остается за малым, - при создании преобладающего количества приезжих ваххабитов и потенциальных боевиков ИГИЛ, устроить кровавую бузу, вырезать и изгнать русских с этой территории. Методы, которыми будет это осуществляться, мы воочию видим в Сирии.  Отправку боевиков в Россию курируют МИ-6 и ЦРУ.  Здесь под патронажем диаспор боевики слаживаются в боевые группы в закрытых бойцовских клубах. Те, кто уже купил гражданство, толпами осаждают разрешительные отделы МВД, с целью получения лицензий на приобретение огнестрельного оружия.  Не стоит забывать, что эти люди совсем недавно убивали русскоязычных у себя на родине сотнями тысяч.  Точно также,  как их соотечественники- делают сейчас  в Сирии.  И здесь оружие им нужно не для охоты на уток. Такое впечатление, что некоторые высокопоставленные чиновники во власти сознательно создают условия для развала государства и уничтожения России. Это реально организация нового похода врагов на Россию. Теперь уже не крестового, а под полумесяцем и изнутри России. Цель развалить, разрушить и ввергнуть страну в нищету, кровавую резню и развал. Военным путем у них не получилось. Сейчас проводится в жизнь  новый вариант развала и уничтожения России  с помощью наших национал-предателей во власти и многомиллионной армии ввезенных ими в страну потенциальных боевиков ИГИЛ.
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7 час.
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