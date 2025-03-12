«Сегодня в Сирии – завтра в Москвабаде»: боевики из Сирии рвутся в Россию?

АЛ

Александр Лагуткин

Эти боевики уже в России. Их уже порядка двадцати миллионов в стране. То, что происходит в Сирии, такой же разгул сатанизма пытаются втащить в Россию и навязать россиянам наши национал-предатели во власти. Эта воинственная идеология сейчас усиленно внушается приезжим азиатам в мечетях, через диаспоры и радикальные мусульманские центры. Им внушают, что эта земля подарена им Аллахом для устройства вместо России великого халифата. Дело остается за малым, - при создании преобладающего количества приезжих ваххабитов и потенциальных боевиков ИГИЛ, устроить кровавую бузу, вырезать и изгнать русских с этой территории. Методы, которыми будет это осуществляться, мы воочию видим в Сирии. Отправку боевиков в Россию курируют МИ-6 и ЦРУ. Здесь под патронажем диаспор боевики слаживаются в боевые группы в закрытых бойцовских клубах. Те, кто уже купил гражданство, толпами осаждают разрешительные отделы МВД, с целью получения лицензий на приобретение огнестрельного оружия. Не стоит забывать, что эти люди совсем недавно убивали русскоязычных у себя на родине сотнями тысяч. Точно также, как их соотечественники- делают сейчас в Сирии. И здесь оружие им нужно не для охоты на уток. Такое впечатление, что некоторые высокопоставленные чиновники во власти сознательно создают условия для развала государства и уничтожения России. Это реально организация нового похода врагов на Россию. Теперь уже не крестового, а под полумесяцем и изнутри России. Цель развалить, разрушить и ввергнуть страну в нищету, кровавую резню и развал. Военным путем у них не получилось. Сейчас проводится в жизнь новый вариант развала и уничтожения России с помощью наших национал-предателей во власти и многомиллионной армии ввезенных ими в страну потенциальных боевиков ИГИЛ.