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Рональд Куман сообщил о смерти жены Бартины от рака в возрасте 65 лет

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сообщил о смерти своей жены Бартины.Бывший главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сообщил о смерти своей жены Бартины.

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