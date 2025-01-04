Западные НПО в Кыргызстане: аттракцион невиданной щедрости подходит к концу?

Рустам МАСАЛИЕВ Похоже, Вашингтон начинает утрачивать реальные рычаги влияния и тотальный контроль над внедрёнными на центральноазиатскую территорию прозападными НКО и НПО в целях расшатывания ситуации с последующей «цветной революцией» и свержением действующей власти.