Западные НПО в Кыргызстане: аттракцион невиданной щедрости подходит к концу?

Рустам МАСАЛИЕВ Похоже, Вашингтон начинает утрачивать реальные рычаги влияния и тотальный контроль над внедрёнными на центральноазиатскую территорию прозападными НКО и НПО в целях расшатывания ситуации с последующей «цветной революцией» и свержением действующей власти.
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