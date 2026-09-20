Число проголосовавших через ДЭГ москвичей превысило 3,33 миллиона

Число участников электронного голосования в Москве составило свыше 3,33 миллиона человек. Об этом со ссылкой на общественный штаб по наблюдению сообщил ТАСС.
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