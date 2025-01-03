Глава государства высказался о продвижении казахского языка

Об этом глава государства рассказал в интервью газете «Ana tili», передает Акорда. Отвечая на вопрос, что необходимо сделать для придания еще большего импульса продвижению казахского языка в нашем обществе, глава государства отметил, что казахский язык становится «модным» и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан.