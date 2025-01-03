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Глава государства высказался о продвижении казахского языка

Глава государства высказался о продвижении казахского языка

Об этом глава государства рассказал в интервью газете «Ana tili», передает Акорда. Отвечая на вопрос, что необходимо сделать для придания еще большего импульса продвижению казахского языка в нашем обществе, глава государства отметил, что казахский язык становится «модным» и актуальным в молодежной среде, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан.

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Лариса Поплавская
Расширяйтесь в рамках своей страны сколько угодно Это ваше законное право
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