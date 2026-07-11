6 альбомов, которые вам нужно услышать на этой недели

В эпоху потокового вещания слушать новую музыку еще никогда не было так просто, но с учетом того, что на Spotify ежедневно добавляется более 60 000 новых песен, еще никогда не было так сложно выбрать, что включить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии