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Все о Музыке

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6 альбомов, которые вам нужно услышать на этой недели

6 альбомов, которые вам нужно услышать на этой недели

В эпоху потокового вещания слушать новую музыку еще никогда не было так просто, но с учетом того, что на Spotify ежедневно добавляется более 60 000 новых песен, еще никогда не было так сложно выбрать, что включить.

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