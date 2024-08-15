В Республике Ингушетия ввели чрезвычайное положение из-за ущерба сельхозугодьям

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия прошло заседание межведомственной комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС), на котором обсудили тяжелые последствия аномальной жары для сельскохозяйственных угодий региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии