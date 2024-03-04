Кто такой Вадим Красиков/Соколов, о котором говорят после интервью Путина и заявлений об обмене на Навального Елена ГалицкаяПосле интервью президента России Владимира Путина с американским телеведущим Такером Карлсоном, внимание общественности привлек Вадим Красиков, также известный как Вадим Соколов.